Son Dakika Haberleri: Ruhani'den "Sosyal Medyaya Erişim Yasağı"Na Eleştirisi

Ruhani'den "Sosyal Medyaya Erişim Yasağı"Na Eleştirisi

37 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesinin ülkesinin geri kalmasına sebep olduğunu belirtti.

Ruhani'den
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bazı sosyal medya sitelerine erişimin engellenmesinin ülkesinin geri kalmasına sebep olduğunu belirtti.

Entekhab haber sitesine göre, Geylan eyaletinin merkez kenti Reşt'te konuşan Ruhani, "Bugünün dünyası değişim ve gelişim halindedir. Günden güne kalkınma yolunda ilerlemektedir. Sosyal medyaya erişimin engellenmesi günümüz dünyasından geri kalmaya sebep olmaktadır." dedi.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram, yargı tarafından nisan ayında engellenmiş, yine yüzde 23'le ikinci sırada en çok kullanılan sosyal medya hesabı Instagram'a da ocak ayında erişim engeli kararı getirilmişti. Instagram hakkındaki karar henüz uygulamaya konulmadı. İran'da internet kullanıcıları Twitter ve Facebook gibi erişimi yasak olan sitelere şifre kırıcılarla giriş yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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