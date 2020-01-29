Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı - Son Dakika Dünya

Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını, "yüzyılın en alçak planı" olarak nitelendirdi.

Ruhani'den Trump'ın Orta Doğu planına tepki: Yüzyılın en alçak planı, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" adıyla açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını, "yüzyılın en alçak planı" olarak nitelendirdi.


Ruhani, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Bu aptalca girişimler, yetti. Yüzyılın en alçak planı." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:32 
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