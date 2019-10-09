Son Dakika Haberleri: Ruhani'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin açıklama
Son Dakika Güncel Ruhani'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin açıklama

Ruhani'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin açıklama

2 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır.

Ruhani'den Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin açıklama, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası harekatına ilişkin, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." dedi.

Başkent Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatıyla ilgili, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarda güvenliğin Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu söylediğini hatırlatan Ruhani, Amerikalıların bölgeden çekilmesi ve Esed rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savundu.

Türkiye'den konuyu yeniden gözden geçirmesini ve dikkatli olmasını isteyen Ruhani, seçilen yolun Suriye, Türkiye ve bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü.

Suriye'de temel sorunun Fırat'ın doğusu değil İdlib olduğunu iddia eden Ruhani, ülkede huzurun sağlanması ve mültecilerin hızlıca evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti.

Ruhani, ayrıca maksimum yaptırım konusunda ABD'yi yenilgiye uğrattıklarını savunarak, eskisinden daha güçlü olduklarını söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:50 Kaynak: AA
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye endişelerinde haklı
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