Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız
47 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16
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