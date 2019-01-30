Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.

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