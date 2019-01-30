Son Dakika Haberleri: Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız

Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız

47 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.

Ruhani: Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Devrimden sonraki en büyük ekonomik baskıyla karşı karşıyayız. Halkın gayret, fedakarlık ve direnişiyle ABD ekonomik savaşta da yenilecektir" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:16 

Amerika Birleşik Devletleri, Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Ekonomi
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