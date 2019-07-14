Ruhani: Dış borcu azalttık
5 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:47
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