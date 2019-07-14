Son Dakika Haberleri: Ruhani: Dış borcu azalttık
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Ruhani: Dış borcu azalttık

5 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.

Ruhani: Dış borcu azalttık, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarına rağmen ülkenin dış borcunu azalttıklarını ve uluslararası para fonlarının kapısına gitmediklerini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:47 
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