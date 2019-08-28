Son Dakika Haberleri: Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız
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Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşme sinyali verdiği için yapılan eleştirilerle ilgili, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir.

Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşme sinyali verdiği için yapılan eleştirilerle ilgili, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir." dedi.
Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:25 
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