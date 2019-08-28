Ruhani: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşme sinyali verdiği için yapılan eleştirilerle ilgili, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir.
İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump ile görüşme sinyali verdiği için yapılan eleştirilerle ilgili, "Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız. Hükümetin görevi slogan atmak değil halka hizmet etmektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:25
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