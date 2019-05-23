Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor
6 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:13
, "Irak
Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek." dedi.
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