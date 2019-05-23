Son Dakika Haberleri: Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor

Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor.

Ruhani: Ekonomik savaşla İran halkı hedef alınıyor, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Irak Savaşı'nda askeri baskı ve saldırılarla topraklarımız işgal edildi, bugün ise ekonomik savaşla halkın geçimi ve huzuru hedef alınıyor. Ancak İran, düşmanı ekonomi savaşında pişman edecek." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 11:13 
Hasan Ruhani, Irak, İran, Ekonomi
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