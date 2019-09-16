Ruhani: "Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır"
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Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:46 Kaynak: AA
Ortak basın toplantısını takip eden heyetler
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)
Ruhani: "( Suriye'de) Anayasa Komitesi tamamen oluştu. Bir an önce çalışmalarına başlamasını ve anayasayı revize etmesini umut ediyoruz."
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: " Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır"
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil."
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