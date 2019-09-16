Ortak basın toplantısını takip eden heyetler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (3)

Ruhani: "( Suriye'de) Anayasa Komitesi tamamen oluştu. Bir an önce çalışmalarına başlamasını ve anayasayı revize etmesini umut ediyoruz."

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: " Fırat'ın doğusu ABD'nin hakimiyetinde ve burada da teröristler bulunmaktadır"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil."