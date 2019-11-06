Son Dakika Haberleri: Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek
Son Dakika Dünya Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek

Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması'nın (JCPOA) yükümlülüklerinin askıya alınmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması'nın (JCPOA) yükümlülüklerinin askıya alınmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Ruhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) yükümlülüklerini askıya alınmasında İran'ın dördüncü adımı olan 1044 santrifüje gaz enjekte edilme işlemi bugün başlıyor. ABD politikaları ve  müttefiklerinin sayesinde, Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek" İfadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:06 Kaynak: DHA
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