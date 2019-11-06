Ruhani: Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek
7 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması'nın (JCPOA) yükümlülüklerinin askıya alınmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:06 Kaynak: DHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Nükleer Anlaşması'nın (JCPOA) yükümlülüklerinin askıya alınmasına dair sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.
Ruhani, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Nükleer Anlaşması (JCPOA) yükümlülüklerini askıya alınmasında İran'ın dördüncü adımı olan 1044 santrifüje gaz enjekte edilme işlemi bugün başlıyor. ABD politikaları ve müttefiklerinin sayesinde, Fordo Nükleer Tesisi çok yakında tüm kapasitede faaliyet gösterecek" İfadelerini kullandı.
İran, nükleer anlaşmaya uymama kararında 4. aşamaya geçiyor: 1044 santrifüje uranyum gazı enjekte edilecek ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız Trump için geri sayım başladı! Azil soruşturmasında kamuya açık oturumlar gelecek hafta başlıyor