Ruhani: görüşme için önce gerekli güven sağlanmalı

ABD televizyon kanalı Fox News muhabirinin sorularını cevaplayan İran Hasan Ruhani , Trump'la konuşma şansı olup olmadığı sorusuna, "Görüşme için karşılıklı güven sağlamalıyız. Bizim bir anlaşmamız vardı. Sayın Trump, geçerli bir gerekçe göstermeden, yasadışı bir şekilde uluslararası bir anlaşmadan çıktı" ifadelerini kullandı.

Ruhani, ABD ve İran arasında yoğun çabalar sonucu anlaşma imzalandığını ve ABD'nin bu anlaşmadan çıkarak güven temelini yıktığını ifade ederken, "İki ülkenin Dışişleri Bakanları 17 gün müzakere ederek bir anlaşmaya vardı. Bunun için çok çaba sarf edildi. Ancak hiçbir sebep olmadan ABD bu anlaşmadan çekildi. Böylece, ihtiyaç duyulan güvenin temelini yıktı. Sayın Trump, iki ülke arasındaki güvene zarar verdi" dedi.

"GÜVENİ İNŞA ETMENİN KİLİT YOLU YAPTIRIMLARI KALDIRMAK"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran yaptırımlarını terörizm olarak nitelendirerek, "Çocuklarımıza, hastalarımıza bile açıkça düşmanlık gösteriliyor. Temel ilaç ve tıbbi ekipman elde etmekte zorlanıyoruz. Bu bir terörizmdir. Bu insanlık dışıdır. Bu yaptırımlar kaldırılırsa elbette atmosfer değişir. O zaman birçok şeyi konuşabiliriz" dedi.

"ORTA DOĞU TERÖRİZMİNİN KİLİT DESTEKÇİSİ ABD"

Ruhani röportajında, İran'ın değil ABD'nin Ortadoğu terörizminin kilit destekçisi olduğunu ve ABD nereye giderse gitsin orada terörizmin uyandığını söyledi. Suriye'deki askeri müdahaleye dikkat çeken Ruhani, "Suriye topraklarında hükümetin izni olmadan hava sahasında uçan ve bombalayan ülke Amerika Birleşik Devletleri'dir" sözlerini kullandı.