Ruhani: "Halkımızın Bugün Sokaklara Akın Etmesi, Düşmanımızın Hiçbir Zaman Kinci Hedeflerine...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Devriminin 40. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Halkımızın bugün sokaklara akın etmesi, düşmanımızın hiçbir zaman kinci hedeflerine ulaşmayacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Devriminin 40. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Halkımızın bugün sokaklara akın etmesi, düşmanımızın hiçbir zaman kinci hedeflerine ulaşmayacağı anlamına geliyor" ifadesini kullandı.



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran İslam Devriminin 40. yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, "Cani ABD ve Siyonist İsrail rejiminin bölge Müslümanlarına karşı baskıyla yaptırım uyguladığı bir dönemde İran İslam İnkılabının devrimini kutluyoruz. Dolayısıyla halkımızın sokaklara akın etmesi, düşmanın bir yıl boyunca bize karşı uyguladığı planların etkisizleştiği anlamına geliyor. Halkımızın bugün sokaklara akın etmesi, düşmanımızın hiçbir zaman kinci hedeflerine ulaşmayacağı anlamına geliyor" dedi.



8 yıllık İran-Irak Savaşına değinen Ruhani, "Bugün tüm dünya bilsin ki; İran İslam Cumhuriyetinin gücü savaş günlerinden kat kat daha iyi bir durumda. Silahlı güçlerimiz her türlü silah ve mühimmat üretmeye oldukça hazırlıklı, öyle ki önceki rejimin hakim olduğu dönemde silahlar ve mühimmatımızın yüzde 5'i yerel ve yüzde 95'i yabancı olmuşsa, bugün yüzde 85'i kendi cesur silahlı güçlerimiz tarafından üretiliyor" dedi.



Ruhani açıklamasının devamında İran'ın Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Yemen'e destek verdiğini, düşman ülkelerin bölge milletleri ve İran'ın destekleri karşısında yenilgiye uğradığını ve İran'a müdahale edebilmek için 20 yıllık çabalarında yenildiklerini itiraf ettiklerini söyledi.



Ruhani, "Eğer geçtiğimiz 40 yıl boyunca söz konusu komplolar karşısında zafer elde ettiysek, tüm bu zaferlerin İslam ve Cumhuriyetten kaynaklandığını unutmamaya dikkat etmeliyiz. İslamiyet ve Cumhuriyet bizi korudu" şeklinde konuştu. - TAHRAN

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