Ruhani ile Al Sani telefonda görüştü - Son Dakika
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Ruhani ile Al Sani telefonda görüştü

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ruhani ile Al Sani telefonda görüştü, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani ile Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkiler ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak tedbirleri ele aldı.

Ruhani, yeni tip koronavirüsün dünyanın sorunu haline geldiğini ve tüm devletlerin yardımlaşarak bu sorunu aşmaları gerektiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanlığının Kovid-19'un kontrol altına alınması için özel bir program uyguladığını aktaran Ruhani, iki ülkeden yolcuların gidiş-gelişi için tüm sağlık önlemlerinin alındığını ve uçak seferlerinin normal hale dönebileceğini ifade etti.

Al Sani de Kovid-19 salgını nedeniyle dayanışma mesajı vererek, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarını belirtti.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:50 Kaynak: AA
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