Son Dakika Haberleri: Ruhani ile Han New York'ta bir araya geldi
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Ruhani ile Han New York'ta bir araya geldi

33 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han New York'ta bir araya geldi.

Ruhani ile Han New York'ta bir araya geldi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han New York'ta bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ile Han, ikili ilişkiler, İran-Pakistan sınırı güvenliği, terörizmle mücadele, bölgede istikrar ve barışın sağlanmasıyla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkileri "iyi ve yapıcı" olarak nitelendiren Ruhani, Han'ın Tahran ziyaretinde anlaşma sağlanan hususların hızla hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Han da Pakistan'ın bölgede gerginliğin düşürülmesi için her türlü iş birliğine hazır olduğunu aktardı.

Pakistan, New York, İran, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:40 Kaynak: AA
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