Ruhani ile Iraklı Şii lider Sadr, Kasım Süleymani'nin evini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani ile Iraklı Şii lider Sadr, Kasım Süleymani'nin evini ziyaret etti - Son Dakika

Ruhani ile Iraklı Şii lider Sadr, Kasım Süleymani'nin evini ziyaret etti

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD'nin Bağdat Havalimanı'na düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İran devlet televizyonunun haberine göre, İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Süleymani'nin evini ziyaret ederek, eşi ve çocuklarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ruhani, ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Amerikalılar nasıl büyük bir hata yaptıklarının farkında değil. Bu suçlu eylemin sonuçlarını sadece bugün değil, ilerleyen zamanda da görecekler." dedi.

Öte yandan Irak'taki Sadr Hareketinin lideri Mukteda es-Sadr da Süleymani'nin ailesinin Tahran'daki evine taziye ziyaretinde bulundu.

İran devlet televizyonu, Sadr'ın ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Sadr, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından komutasındaki Mehdi Ordusu ve Yevm el-Mevud Tugayı'nı teyakkuz halinde olmaya çağırmıştı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de dün Süleymani'nin evini ziyaret etmişti.

Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ruhani ile Iraklı Şii lider Sadr, Kasım Süleymani'nin evini ziyaret etti

Kasım Süleymani, Hasan Ruhani, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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