Son Dakika Haberleri: Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW
Son Dakika Güncel Haber

Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi.

Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, New York, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:39 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalkınma amaçları zirvesine katıldı
İran'lı sahte polisler, saunanın içinde böyle yakalandı Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek: Tavrını önemsiyoruz Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2019 18:50:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]