Ruhani ile Johnson bir araya geldi - NEW
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:39 Kaynak: AA
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