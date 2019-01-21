Ruhani: İnternete engel koyarak yanlış yaptık
55 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık" dedi.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:25
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