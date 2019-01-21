Son Dakika Haberleri: Ruhani: İnternete engel koyarak yanlış yaptık

Ruhani: İnternete engel koyarak yanlış yaptık

55 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık" dedi.

Ruhani: İnternete engel koyarak yanlış yaptık, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülkede internete yönelik kısıtlamaları eleştirerek, "İnternete engel koyarak yanlış yaptık" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:25 

Hasan Ruhani, İran, Ekonomi
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