Ruhani: "İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani: 'İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak' - Son Dakika

Ruhani: "İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak"

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin intikamının, ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, General Kasım Süleymani'nin intikamının, ABD'nin bölgeden çıkarılması olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonuna göre, başkent Tahran'daki kabine toplantısında konuşan Ruhani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Ayn el-Esed'deki ABD üslerine yönelik füze saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, "Karadan karaya onlarca füzeyle terörist ABD ordusuna ait Ayn el-Esed üssü vuruldu. Onlar, Süleymani'nin elini kestiler. Bunun intikamı, onların ayaklarını bölgeden kesmemiz olacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Süleymani'ye yönelik saldırısının ardında birtakım hedeflerin olduğunu savunan Ruhani bunları, "İran içerisinde tefrika ve ayrılık çıkarma, bölgeye korku yayma, İran ve Irak'ın arasını açma" şeklinde sıraladı.

Ruhani ayrıca, ABD içindeki çekişmelerin de Süleymani'nin öldürülmesinin nedenlerinden biri olduğunu öne sürdü.

Ruhani: İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'ın saldırıları sonrası ABD üssünün son halleri görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'TürkAkım' projesine ilişkin paylaşım: Hedefimiz, ülkemizi küresel enerji merkezleri haline getirmek Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil

Son Dakika Haberleri
21:53 (Görüntülü) Çocuklara kar jesti - Son Dakika
21:51 Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-4 - Son Dakika
21:51 Karasu'da dere taştı, mahalleyi su bastı - Son Dakika
21:50 Sudenaz koruyucu babası sayesinde sağlığına kavuştu - Son Dakika
21:49 Tahliye edilen 4 katlı binanın üst 2 katı büyük gürültüyle yıkıldı - Son Dakika
21:33 Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu - Son Dakika
19:50 Gerilim tırmanmaya devam ediyor! İran'dan yeni tehdit: Bugünkü saldırılar intikamın tamamı değil - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 21:53:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani: "İntikamımız, onların ayaklarını bölgeden kesmek olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]