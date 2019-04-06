Son Dakika Haberleri: Ruhani, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi Resmi Törenle  Karşıladı

Ruhani, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi Resmi Törenle  Karşıladı

35 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşıladı.

Ruhani, Irak Başbakanı Abdulmehdi'yi Resmi Törenle  Karşıladı, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'yi resmi törenle karşıladı.

Resmi ziyareti kapsamında İran'a gelen Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından Saadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Ruhani, Abdulmehdi'yi kabul etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:40 Kaynak: DHA

Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Irak, Dünya
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