Son Dakika Haberleri: Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Son Dakika Dünya Haber

Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor

10 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın asla ABD ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi ve ekledi, "İran'ın bölgede gerilimi artırmak gibi bir niyeti yok.

Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın asla ABD ile bir savaşa girmek amacında olmadığını söyledi ve ekledi, "İran'ın bölgede gerilimi artırmak gibi bir niyeti yok."
Ruhani, IRNA'ya yaptığı açıklamada, bölgede artan gerginliklerin sorumlusunun ABD olduğunu ve ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan çıkmamış olması durumunda bölgede olumlu gelişmeler görülmüş olacağını belirtti.
Ruhani, bölgedeki gelişmeler hakkında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve bu görüşmede İran'ın, bölgede istikrar ve barışı desteklemeye devam edeceğini söylediğini belirtti.


- İran
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:19 Kaynak: DHA
hasan ruhani, cumhurbaşkanı, ABD, iran, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geliyor Messi zannedip cinsel ilişkiye giren 23 kadın, İranlı Rıza'ya dava açtı "Messi'yim" dedi, 23 kadını kandırıp birlikte oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:29:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]