Ruhani: İran'da hiçbir kent karantina altına alınmadı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Covid-19 (koronavirüs) salgını nedeniyle İran'da hiçbir kentin karantina altına alınmadığını belirtti. İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 19'a, vaka sayısı ise 139'a yükseldi.

İran'ın haber ajansı Mehr'deki habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bakanlar kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, İran'da hiçbir kentin koronavirüs nedeniyle karantina altına alınmayacağını belirterek, "Covid-19 (koronavirüs) ülkedeki çalışma ve üretim faaliyetlerini durdurmak için düşmanların silahı haline gelmemelidir" ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 19, VAKA SAYISI 139

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'da ülke genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a çıktığı, virüs bulaştığı tespit edilen hasta sayısının ise 139'a yükseldiği belirtildi.