Üye Girişi
Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti - Son Dakika

Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti

07.07.2021 13:24
Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadıkları için dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kuramadıklarını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesindeki Mali Eylem Görev Gücü'ne (FATF) üye olmadıkları için dünya bankalarıyla iyi ilişkiler kuramadıklarını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, finans ve bankacılık alanında yaşadıkları sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada 190 ülkenin bankalarının FATF çerçevesinde faaliyet yürüttüğünü ve hepsinin bu sisteme dahil olduğunu hatırlatan Ruhani, sadece İran ve Kuzey Kore'nin bu sistemin dışında olduğunu yineledi.

FATF meselesini çözmeden dünya bankalarıyla ilişkide yaşadıkları sorunların sona ermeyeceğini belirten Ruhani, "Yabancı bankalar hizmetimizde değil, kalkınma fonunda da para yok ve petrol satamıyoruz. FATF nedeniyle bankalarla iyi ilişkiler kuramıyoruz. Bunun neticesinde de elimizde sermaye olmuyor." ifadelerini kullandı.

Sermaye olmadan büyük projelerin hayata geçirilemeyeceğini dile getiren Ruhani, "Sermayesiz ve eli boş bir şekilde iş yapılamaz. Bir alanda üretim istiyorsak yatırım yapılmalı. Yatırımsız üretim sadece sloganda kalır. 150 bin megavat elektrik üretimiyle ilgili proje, finans olmadığı için yürütülemiyor. Proje için para gerekiyor. FATF bizim elimizdedir ve ülkenin iç meselesidir. Hemen yarın FATF meselesini halledip bankalarla ilişki kurabiliriz." şeklinde konuştu.

FATF, terörizmin finansmanı ve kara para aklama konusundaki mali reformları tamamlamadığı gerekçesiyle 21 Şubat 2020'de İran'ı gri listeden kara listeye aldığını duyurmuştu.

FAFT'tan yapılan açıklamada, İran'ın, finans sistemindeki stratejik açıkları gidermek üzere Haziran 2016'da uygulamayı taahhüt ettiği reformları içeren eylem planını yerine getirmediğinden, "Önlem Çağrısı Gerektiren Yüksek Riskli Yetki Sahası" statüsüne alındığı belirtilmişti.

FATF yasası İran'daki muhafazakarlar arasında "ülkenin hassas finansal bilgilerinin düşmanlara açılacağı ve devrimci güçlere yardımın engelleneceği" şeklinde tepkilere neden oldu. İran hükümeti ise uluslararası ticari ilişkilerin devamı için FATF'a uyumu öngören yasaların kabul edilmesinin önemli olduğunu belirtiyor.

Mali Eylem Görev Gücü, cumhurbaşkanı, Finans, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış 20:25 Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı
Domain piyasasını karıştıran vurgun! 39 bin hesap tehlikede 19:06 Domain piyasasını karıştıran vurgun! 39 bin hesap tehlikede Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 17:54 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz 16:33 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 5 bin 160 yeni vaka tespit edildi         
20:58
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti İtalya maçında penaltı kaçıran İspanyol golcü Morata'ya ölüm tehditleri yağdı! Eşi gelen mesajlara isyan etti         
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde 2 hedef var" diyerek müjdeyi verdi: 2023'e kadar milletimizin hizmetine sunacağız         
19:41
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği hayatını kaybetti Defne Samyeli'nin acı günü! Çok sevdiği köpeği hayatını kaybetti         
18:06
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 21:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ruhani, İran'ın FATF'a üye olmadığı için bankalarla iyi ilişkiler kuramadığını belirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement