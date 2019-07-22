Son Dakika Haberleri: Ruhani: İran savaş başlatan taraf olmayacak
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Ruhani: İran savaş başlatan taraf olmayacak

59 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor.

Ruhani: İran savaş başlatan taraf olmayacak, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor. İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacaktır." dedi.
Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22 
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