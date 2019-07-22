Ruhani: İran savaş başlatan taraf olmayacak
59 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor.
İran
Cumhurbaşkanı Ruhani "İran bölgede ya da başka ülkeler ile gerginliği artırmak istemiyor. İran hiçbir şekilde gerginlik ya da savaş başlatan taraf olmayacaktır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:22
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