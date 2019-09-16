Son Dakika Haberleri: Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının...
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Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının...

33 dakika önce

Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır"

Ruhani:

Ruhani: " İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır"

Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:06 Kaynak: AA
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