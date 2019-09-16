Son Dakika Haberleri: Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine inanmaktadır"
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Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine inanmaktadır"

9 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı

Toplantıya katılanlardan görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin açılışında konuştu. (2)

Ruhani: "İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine, bunun da Suriye halkının katılımıyla gerçekleşeceğine inanmaktadır"

Ruhani: İran, Suriye krizininin sadece siyasi yollarla çözülebileceğine inanmaktadır

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Türkiye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:25 Kaynak: AA
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