Ruhani İsviçre'den

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsviçre Konfederasyon Başkanı Simonetta Sommaruga'yla yaptığı telefon görüşmesinde, İsviçre yönetiminden ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara karşı daha etkin rol üstlenmesini istedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ruhani, Sommaruga'yla görüşmesinde, "ABD'nin İran aleyhine kanunsuz ve insanlık dışı yaptırımlarını arttırdığı bu hassas günlerde İsviçre'den beklentimiz, daha etkin bir rol üstlenmesidir." ifadesini kullandı.

Tüm dünya ülkelerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor bir süreçten geçtiğini hatırlatan Ruhani, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar ve artan ekonomik zorluklar sebebiyle durumun İran halkı için daha da zorlaştığını vurguladı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a karşı uyguladığı yaptırımlar sonrası, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin İran'la ticaret yapmak için ortaklaşa kurdukları "Instex" adlı ödeme mekanizmasınının aktif hale getirilmesini isteyen Ruhani, nükleer anlaşmanın ayakta kalabilmesi için taraf ülkelerin taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini yineledi.

"İran, IMF kredisini Instex'le alabilir"

İsviçre Konfederasyon Başkanı Sommaruga da ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak, ülkesinin Instex'in hayata geçmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Sommaruga, "İran'ın Kovid-19'la mücadeleyle ilgili Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) talep ettiği kredi, Intex'in hayata geçirilmesiyle alınabilir." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmanın korunması için ülkesinin her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu belirten Sommaruga, anlaşmaya taraf olan Avrupa ülkelerini bu konuda teşvik edeceklerini kaydetti.

İsviçre, ABD ile İran arasında arabuluculuğuyla tanınıyor.

Tahran yönetimi mart ayında IMF'den 5 milyar dolar kredi talep etmiş ancak ABD'nin baskıları nedeniyle söz konusu kredi İran'a verilmemişti.