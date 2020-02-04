Ruhani: "Karşı taraf vaatlerine bağlı kalırsa İran da taahhütlerine dönecektir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani: 'Karşı taraf vaatlerine bağlı kalırsa İran da taahhütlerine dönecektir' - Son Dakika

Ruhani: "Karşı taraf vaatlerine bağlı kalırsa İran da taahhütlerine dönecektir"

7 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin sözlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerine döneceğini söyledi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin sözlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerine döneceğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile dün Tahran'da bir araya gelen Ruhani, nükleer anlaşmayla ilgili değerlendirmede bulundu.

İran'ın sorunların çözümü için AB ile iş birliğine hazır olduğunu yineleyen Ruhani, "Karşı taraf vaatlerine tam olarak bağlı kalırsa İran da taahhütlerine dönecektir." ifadesini kullandı.

ABD'nin tek taraflı olarak ayrılmasının diğer ülkelerin de nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamasının önünde büyük engeller oluşturduğunu savunan Ruhani, "İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya alması bu anlaşmanın korunması içindi." görüşünü paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını kınayan Ruhani, "ABD, şimdiye kadar İran, Irak, Lübnan, Yemen, Suriye ve Afganistan ile ilgili birçok stratejik yanlış yaptı. Siyonist rejim ile Yüzyılın Anlaşması adıyla attığı adım ise aynı yanlışın devamıdır ve yenilgiye mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi olayını teröristlerin bölgede güçlenmesi için "büyük bir destek" olarak nitelendiren İran Cumhurbaşkanı, "Bölgenin bugünkü şartları iyi değil ve terörizmin kökü bölge ülkelerinde tam olarak kurutulmadı." diye konuştu.

Ruhani, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimiyle ilgili sürece bağlı kaldıklarını ve yeni şartlarla karşılaşmamaları halinde bu sürecin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Borrell de AB ile İran arasındaki iş birliğinin bölgedeki barış ve istikrarın gelişmesi için önemli olduğunu belirterek, "Nükleer anlaşmayı uygulayarak sorunları çözmeye çalışmalıyız. AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerini uygulayamamasından dolayı üzgünüm." ifadelerini kullandı.

AB ülkelerinin nükleer anlaşmayı korumak ve devam ettirmek istediğini kaydeden Borell, bu doğrultuda elinden geleni yapacağını söyledi.

Öte yandan Borrell ile görüşen İran Meclis Başkanı Ali Laricani de ABD'ye sözünde durmadığı ve AB'ye ise buna karşı zayıf davrandığı eleştirisinde bulunarak, ülkesinin bölgesel sorunların çözümü için iş birliğine hazır olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün geldiği Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le de görüşmüştü.

Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:54 Kaynak: AA
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