Ruhani, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ruhani, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti - Son Dakika

Ruhani, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti

6 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin, tansiyonun artmasına ve "bölgenin sarsılmasına" yol açacağını söyledi.

Ruhani, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani'yi kabul etti, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinin, tansiyonun artmasına ve "bölgenin sarsılmasına" yol açacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'a ziyarette bulunan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'yi kabul etti.

Ruhani, yaptığı konuşmada, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi Irak topraklarında düzenlediği saldırıyla öldürmesini "Irak halkına hakaret ve bu ülkenin toprak bütünlüğünün ihlali" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, "Mevcut koşullarda dost ve komşu ülkelerden ABD'nin işlediği bu cinayeti açık bir dille kınamalarını bekliyoruz. Hepimizin tek sesle devlet terörünü kınamasını, bölge ülkelerinin birlik, bütünlük ve anlayışlarını hiç olmadığı kadar güçlendirmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki askeri varlığının bölgeye yıkım getirdiğini kaydeden Ruhani, ABD bölgede bulunduğu müddetçe, bölge ülkelerinin huzur yüzü görmeyeceğini söyledi.

Ruhani, saldırının İran ulusunu daha güçlü ve kararlı hale getirdiğini ifade ederek, "ABD'nin akılsızca girişimi, tansiyonun artmasına ve bölgenin sarsılmasına yol açacak." değerlendirmesinde bulundu.

İran Cumhurbaşkanı, Basra Körfezi'nin güvenliği konusunda bölge ülkelerinin iş birliğini öngören "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri plan çerçevesinde bölge ülkelerinin birbirine yakınlaşabileceğine dikkati çekti.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani de Ruhani'ye taziye dileğinde bulunarak, "Bu olayın gerçekleşeceğini ve bir gün böyle bir karar alınacağını hiç düşünmemiştik. Bu tür bir eylemin geçmişte bir benzeri olmadı. Bu yüzden çok rahatsız ve endişeliyiz." ifadelerini kullandı.

Al Sani, Ruhani tarafından önerilen Hürmüz Barış Girişimi'nin bölgedeki barışın ve güvenliğin odağı haline gelebileceğini dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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