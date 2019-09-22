Ruhani: Körfez Bölgesi'ndeki asıl tehdit ABD

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı devletlerin Körfez Bölgesi'nin güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.



Dış güçlerin her zaman "acı ve sefalet" getirdiğini vurgulayan Ruhani bu nedenle bir silahlanma yarışında bulunmalarının doğru olmadığını belirtti.