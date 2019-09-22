Son Dakika Haberleri: Ruhani: Körfez Bölgesi'ndeki asıl tehdit ABD
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Ruhani: Körfez Bölgesi'ndeki asıl tehdit ABD

9 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı devletlerin Körfez Bölgesi'nin güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi

Ruhani: Körfez Bölgesi'ndeki asıl tehdit ABD, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a asker gönderme kararının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı devletlerin Körfez Bölgesi'nin güvenliğinin tehlikeye attığını söyledi.


Dış güçlerin her zaman "acı ve sefalet" getirdiğini vurgulayan Ruhani bu nedenle bir silahlanma yarışında bulunmalarının doğru olmadığını belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Körfez, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:15 
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