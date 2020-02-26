Son dakika: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Koronavirüs nedeniyle hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil - Son Dakika

İran devlet televizyonuna göre, Ruhani, başkent Tahran'daki Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, ülkede birçok kentte görülen Kovid-19 salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halka, yetkililerin tavsiyelerine uyma ve söylentilere kulak asmama çağrısında bulunan Ruhani, "Hiçbir şehir veya bölge için karantina kararı gündemde değil. Bir yerin kapatılması kararı valiliğin ve bakanlıkların değil, Koronayla Mücadele Merkezi'nin sorumluluğundadır." diye konuştu.

"DÜŞMANLARIN SİLAHINA DÖNÜŞMEMELİDİR"

Ülkede salgınla ilgili tüm önlemlerin alındığını aktaran Ruhani, " Koronavirüs, ülkedeki üretim ve işlerin durdurulması için düşmanların silahına dönüşmemelidir." ifadesini kullandı.

Birkaç hafta içinde salgının üstesinden geleceklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından konuyla ilgili sunulan raporların "ümit verici" olduğunu dile getiren Ruhani, halka zorunlu olmadıkça kalabalık yerlerde bulunmamalarını tavsiye etti.

"RAKAMLARLA OYNAMIYORUZ"

Ruhani, Kovid-19 tespit kitlerinin Dünya Sağlık Örgütü yoluyla ülkeye getirildiğini aktararak, İran içinde de tespit kitlerinin üretimine başladığını kaydetti. Ülkedeki vaka ve ölüm sayılarının gizlendiğine ilişkin iddialara da değinen Ruhani, "Hiçbir şekilde mevcut rakamları ne azaltıyor ne de artırıyoruz." diyerek, hükümetin istatistikler üzerinde herhangi bir oynama yapmadığını vurguladı.

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