Ruhani, Kovid-19'un kriz seviyesine ulaştığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi - Son Dakika

Ruhani, Kovid-19'un kriz seviyesine ulaştığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi

22.10.2020 16:31
Ruhani, Kovid-19'un kriz seviyesine ulaştığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi ve ülke genelinde yaygın testler yapılması talimatını verdi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, başkent Tahran'da Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun komite başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Ruhani, Tedavi Komitesine sekiz aylık salgınla mücadele sürecinde elde edilen bulgulardan faydalanarak, vaka sayıları ve ölüm oranlarını azaltmak için özel önlemler geliştirme talimatı verdi.

Virüsün yayılma zincirinin kırılmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Bu nedenle, özellikle risk altındaki gruplar için ülke genelinde kapsamlı, hedefli ve akıllı testlere öncelik verilmelidir." dedi.

Koronavirüs teşhisi konulduktan sonra kendilerini izole etmesi gereken hastaların da takibinin sıkı şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ruhani, ayakta tedavi sürecinin güçlendirilmesi, hastaların takip edilmesi ve tespit edilmesiyle hastanelerde yatarak tedavi oranlarının en aza indirilmesini istedi.

Ruhani'nin komite başkanlarına salgının kriz seviyesine çıktığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalara gidilmesi talimatı verdiği ve kısıtlamaların 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren bir hafta süreyle uygulanacağı belirtildi.

Kısıtlamaların gerekli görülmesi halinde uzatılacağı kaydedildi.

Sağlık Bakanı Nemeki'nin eleştirilerine yanıt

Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin uygulanmadığını ve salgınla mücadelede yeterli destek görmediğini ifade ederek, yetkilileri eleştiren Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin açıklamalarına da değinen Ruhani, şöyle konuştu:

"Bu yorulmak bilmez mücadele sürecinde hiçbir kurum ve kişinin vazifesini ihmal etmediğini ya da aksatmadığını kesin bir değerlendirmeyle söyleyebiliriz. Hepimiz, bu mücadele süresince uyumsuzluk olmaması ve topluma doğru olmayan mesajlar vermemek için çaba göstermeliyiz."

Nemeki, 20 Ekim'de yaptığı bir konuşmada, "Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda maske takmayan kişiler için para cezası önerisinde bulunduk ancak gidin bakın kaç kişiye ceza uygulanmış. Yolları kapatın dedik kaç tanesini kapatmışlar." ifadelerini kullanmıştı.

Bakanın açıklamalarına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, "Bu şartlarda Sağlık Bakanı ve çalışma arkadaşlarının tepkilerini siyasi tepkiler olarak görmemeliyiz. Ben, tüm kurumlara Sağlık Bakanlığı ile iş birliğini sürdürmelerini ve Sağlık Bakanı'na da daha fazla sakinlik ve kendi görüşlerini haftalık düzenlenen toplantılarda gündeme getirmesini tavsiye ediyorum." demişti.

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Koronavirüs, İran, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ruhani, Kovid-19'un kriz seviyesine ulaştığı 43 şehirde sıkı kısıtlamalar getirilmesi talimatı verdi - Son Dakika

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