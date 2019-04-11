Son Dakika Haberleri: Ruhani Lider Lama'nın Sağlığı İyiye Gidiyor

Ruhani Lider Lama'nın Sağlığı İyiye Gidiyor

1 saat önce

Hastaneye kaldırılan Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Ruhani Lider Lama'nın Sağlığı İyiye Gidiyor, System.String[]
Hastaneye kaldırılan Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama'nın sağlık durumu iyiye gidiyor.

Dalai Lama'nın özel sekreteri Tenzin Taklha, göğüs enfeksiyonu geçiren ruhani liderin daha iyi durumda olduğunu, birkaç gün içinde hastaneden çıkacağını açıkladı. Taklha, "Kendileri daha iyi durumda ancak hala hastanede tedavi görüyor ve birkaç gün içinde taburcu edileceğini umuyoruz" dedi.

Dalai Lama'nın ABD'deki temsilcisi Ngodup Tsering,"Doktor endişelenecek bir şey olmadığını söyledi. Ciddi bir hastalık değilmiş. Birkaç gün hastanede dinleniyor" açıklamasında bulundu.

Tibet Ruhani Lideri Dalai Lama göğüs enfeksiyonu nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Lama'nın özel sekreteri Tenzin Taklha, 83 yaşındaki Tibetli Budist rahibin Yeni Delhi'de gençlik liderleriyle yaptığı toplantıdan sonra rahatsızlandığını söylemişti.

Dalai Lama olarak bilinen Tenzin Gyatso'nun Tibet'ten Hindistan'a sürgün olarak gelmesinin üzerinden 60 yıl geçti. Lama, o zamandan beri milyonlarca Tibetli Budist tarafından saygı görüyor. Hindistan ise Lama'yı resmen 'en saygın ve onur konuğu' olarak nitelendiriyor. - YENİ DELHİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:40 Kaynak: İHA
Yeni Delhi, Dalai Lama, Güncel
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