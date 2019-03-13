Son Dakika Haberleri: Ruhani, Necef'te Sistani'yi Ziyaret Etti

Ruhani, Necef'te Sistani'yi Ziyaret Etti

22 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'a yaptığı tarihi ziyaretinin 3. gününde Necef kentine gitti.

Ruhani, Necef'te Sistani'yi Ziyaret Etti, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak'a yaptığı tarihi ziyaretinin 3. gününde Necef kentine gitti. Kentteki İmam Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ruhani, daha sonra Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile bir araya geldi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Adi Abdülmehdi ve diğer yetkililerle temaslarını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bu sabah ülkenin güneyindeki Necef kentine gitti. Necef'te İmam Ali Türbesi'ni ziyaret eden Ruhani daha sonra Şii otoritelerden Ayetullah Ali Sistani ile görüştü. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in hazır bulunduğu görüşme Sistani'nin evinde gerçekleşti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:30 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı, Irak, İran, Necef, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Fotoğrafının Olduğu Gazeteyi, Otobüsün Merdivenine Seren Şoförün İfadesi Alındı Mehmet Özhaseki'den "Ankaralı Değil" Diyenlere Yanıt: Atatürk Selanik'te Doğmuş, Ne Yapalım Yani

Yasak Aşkta Korkunç Son! Sevgilisi, Genç Kadını Boğarak Öldürüp Kanala Attı Çiftçiyi "Tarlanda Kralın Hazinesi Var" Diyerek Dolandırmak İstediler
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 12:52:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ruhani, Necef'te Sistani'yi Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]