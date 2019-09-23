Son Dakika Haberleri: Ruhani New York'ta 'Hürmüz Barış Girişimi' planını açıklayacak
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Ruhani New York'ta 'Hürmüz Barış Girişimi' planını açıklayacak

13 dakika önce

BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını söyledi.

Ruhani New York'ta 'Hürmüz Barış Girişimi' planını açıklayacak, System.String[]

BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler, Barış Girişimi, Basra Körfezi, New York, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:05 
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