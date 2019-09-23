Ruhani New York'ta 'Hürmüz Barış Girişimi' planını açıklayacak
13 dakika önce
BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını söyledi.
BM 74. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'a giden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Basra Körfezi'nin güvenliğiyle ilgili "Hürmüz Barış Girişimi" adını verdikleri bir plan açıklayacaklarını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:05
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