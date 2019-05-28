Son Dakika Haberleri: Ruhani'nin danışmanı Necefi'nin eşi öldürüldü
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Ruhani'nin danışmanı Necefi'nin eşi öldürüldü

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin eşi öldürüldü.

Ruhani'nin danışmanı Necefi'nin eşi öldürüldü, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin danışmanlarından eski Tahran Belediye Başkanı Muhammed Ali Necefi'nin eşi öldürüldü.
İran devlet televizyonunun emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Necefi'nin ikinci eşi Mitra Necefi, başkent Tahran'ın kuzeyindeki Saadat Abad semtindeki evinde vurularak öldürüldü.
Haberde konuyla ilgili daha fazla bilgi verilmedi.
"Röportaj öncesi öldürüldü iddiası"
Öte yandan İran'da yayın yapan reformistlere yakınlığıyla bilinen "İnsafnews" haber sitesinin muhabirlerinden Perisa Salihi, olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Necefi'nin eşi dün İnsafnews'i aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü." iddiasında bulundu.
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti.
Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmişti.
Reformist kimliğiyle bilinen Necefi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın ekibinde yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:36 Kaynak: AA
Hasan Ruhani, Tahran, İran, Güncel
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