Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.

Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin İsmaili, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi. İsmaili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hüseyin Feridun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Feridun, 2017'de 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.