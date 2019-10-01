Son Dakika Haberleri: Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası
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Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası

50 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.

Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a  'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.

Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin İsmaili, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi. İsmaili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hüseyin Feridun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Feridun, 2017'de 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

Cumhurbaşkanı, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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