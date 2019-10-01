Ruhani'nin kardeşine 5 yıl hapis cezası
50 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin kardeşi Hüseyin Feridun'a 'yolsuzluk' suçlamasıyla yargılandığı davanın son oturumunda 5 yıl hapis cezası verildi.
Fars haber ajansında yer alan habere göre, Yargı Erki Sözcüsü Gulam Güseyin İsmaili, başkent Tahran'da bir basın toplantısı düzenledi. İsmaili basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Hüseyin Feridun 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Feridun, 2017'de 'yolsuzluk' iddiasıyla tutuklanmış ve kısa süre sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.
TBMM'ye sunulan Yeni Yargı Paketine göre eleştirel haberlere yaptırım uygulanmayacak Selahattin Demirtaş'ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu KKTC'de 7 yaşındaki kız çocuğunu istismara 5 yıl hapis FETÖ elebaşı ile görüşen Mısırlı sunucu: Amerikan istihbaratı gözetiminde röportaj yaptık