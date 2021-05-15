Ruhani'nin yardımcısı Cihangiri, Cumhurbaşkanlığına aday oldu - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif aday olmadığı için Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvurduğunu açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, 18 Haziran'da yapılacak 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday olduğunu duyurdu. Adaylık başvurusunun ardından açıklamalarda bulunan Cihangiri, ülkenin içinde bulunduğu duruma ilişkin, "Mevcut kötü durumun 3 nedeni var. Irkçı ve İran karşıtı Donald Trump, düşmana kullanması için bahaneler verenler ve bürokraside idarecilerin göstermiş olduğu zayıflıklar. Bu zaaflar nedeniyle İran milletinden özür dilemeleri gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin konuşan Cihangiri, "Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve diğer önemli isimlerin aday olmaması nedeniyle reformist cephe benim aday olmamı istedi. Ben de bu sorumluluğu kabul ettim" ifadesini kullandı. - TAHRAN