Son Dakika Haberleri: Ruhani: "Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz"
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Ruhani: "Nükleer anlaşma taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz"

4 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bakanlar kurulunda yaptığı toplantıda, "Nükleer anlaşmanın diğer ortaklarından olumlu işaretler gelmemesi halinde anlaşma altındaki taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün bakanlar kurulunda yaptığı toplantıda, "Nükleer anlaşmanın diğer ortaklarından olumlu işaretler gelmemesi halinde anlaşma altındaki taahhütlerimizi azaltmaya devam edeceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün iki ülke arasındaki son gerilime rağmen İran'la bir anlaşmaya varma konusunda zamanın çok erken olduğunu düşündüğünü söyledi. Başkan Trump attığı tweette, Tahran'a, İran ile ABD arasında arabuluculuk yapmak üzere İran'da bulunan Japonya Başbakan Abe'nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Şahsen, şu anda İran'la bir anlaşmaya varmanın çok erken olduğunu düşünüyorum" demişti.

Cumhurbaşkanı Ruhani ise Tahran'ın görülmemiş bir baskı altında bulunmasına rağmen ülkedeki genel durumun iyi olduğunu söyledi.

Ruhani, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Amerika'nın ülke üzerindeki baskısı zirve noktasına ulaştı. ABD kapasitesini tamamlamak üzeredir. Bu da geçecektir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Obama'nın başkanlığı döneminde 2015 yılında, İran ile BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya'nın katılımıyla nükleer enerji üretimin faaliyetinin kontrol altına alınması anlaşmasından, İran'ın nükleer füze çalışması ve Ortadoğu'daki faaliyetlerini ileri sürerek geçen sene çekildiğini açıkladı ve İran'a yaptırım uygulamaya başladı. - TAHRAN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:46 Kaynak: İHA
Tahran, Hasan Ruhani, İran, Güncel
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