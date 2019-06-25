Ruhani: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartlar değişmeyecektir.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58
, "ABD İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartlar değişmeyecektir. Hiçbir şart altında, iki senelik müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
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