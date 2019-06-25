Son Dakika Haberleri: Ruhani: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz
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Ruhani: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartlar değişmeyecektir.

Ruhani: Nükleer anlaşmayı müzakere etmeyeceğiz, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "ABD İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirmediği sürece şartlar değişmeyecektir. Hiçbir şart altında, iki senelik müzakerelerin ardından ortaya çıkan anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:58 
Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanı, İran, Ekonomi
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