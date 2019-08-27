Ruhani: Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde
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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15
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