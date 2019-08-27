Son Dakika Haberleri: Ruhani: Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde
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Ruhani: Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde

26 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde.

Ruhani: Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde." dedi.

Hasan Ruhani, Washington, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:15 
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