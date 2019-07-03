Son Dakika Haberleri: Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkıyor
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Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkıyor

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Pazar gününden itibaren sınırsız uranyum üretmeye başlayacaklarını duyurdu.

Ruhani: Pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınır kalkıyor, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, pazar gününden itibaren uranyum zenginleştirmede sınırı tamamen kaldıracaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, uranyum zenginleştirmede sınır olan 3.67'yi pazar gününden itibaren kaldıracaklarını ve istedikleri kadar zenginleştirebileceklerini söyledi. Ancak Ruhani, bu kararın geri döndürülemez olmadığını ve Batılı ülkelerin nükleer anlaşmaya uyması durumunda, bir saat içinde tekrar kısıtlamalara uyacaklarını sözlerine ekledi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 06:07 
Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Dünya
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