Son Dakika Haberleri: Ruhani: Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir
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Ruhani: Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir

28 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ülke sınırlarının önemli koruyucuları olan vatandaşlar, komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanmalıdır.

Ruhani: Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ülke sınırlarının önemli koruyucuları olan vatandaşlar, komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanmalıdır." dedi.
Hasan Ruhani, İran, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:42 
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