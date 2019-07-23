Ruhani: Sınır şehirlerinden komşu ülkelere indirimli yakıt satılabilmelidir
28 dakika önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ülke sınırlarının önemli koruyucuları olan vatandaşlar, komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanmalıdır.
İran
Cumhurbaşkanı Ruhani, "Ülke sınırlarının önemli koruyucuları olan vatandaşlar, komşu ülkelere indirimli yakıt satarak sahip oldukları avantajlardan yararlanmalıdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:42
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