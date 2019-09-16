Ruhani: "(Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:01 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı
Toplantıya katılanlardan görüntüler
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin açılışında konuştu. (3)
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
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