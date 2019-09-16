Son Dakika Haberleri: Ruhani: "(Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"
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Ruhani: "(Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı Toplantıya katılanlardan görüntüler İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı üçlü zirve toplantısı

Toplantıya katılanlardan görüntüler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, zirvenin açılışında konuştu. (3)

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "ABD'nin Suriye'de asker bulundurması meşru değildir, ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir"

Ruhani: (Suriye) ABD güçleri bir an önce bölgeyi terk etmelidir

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:01 Kaynak: AA
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