Son Dakika Haberleri: Ruhani: "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı"
Son Dakika Politika Ruhani: 'Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı'

Ruhani: "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı"

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.

Ruhani:

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Türkiye güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı" dedi.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran medyasına yaptığı açıklamasında Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona değindi. Türkiye'nin güney sınırındaki endişeleri konusunda haklı olduğunu vurgulayan Ruhani, ABD güçlerinin bölgeyi terk etmesi gerektiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı, "Türkiye, güney sınırları konusunda haklı olarak endişeleniyor. Bu endişeleri gidermek için doğru yolun seçilmesi gerektiğine inanıyoruz. Amerikan birlikleri bölgeyi terk etmeli. Suriye'deki Kürtler, Suriye ordusunu desteklemeli" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Cumhurbaşkanı, Hasan Ruhani, Türkiye, İran, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 12:22 Kaynak: İHA
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