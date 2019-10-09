Son Dakika Haberleri: Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı
Son Dakika Dünya Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı

Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı

1 saat önce

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şu anda en önemli sorun Fırat'ın doğusu değil, asıl sorun tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesinde" dedi.

Ruhani: türkiye'nin güney sınırları konusunda haklı, System.String[]

İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Şu anda en önemli sorun Fırat'ın doğusu değil, asıl sorun tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesinde" dedi.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Ruhani, " Türkiye'nin Güney sınırları konusunda kaygıları var ve Türkiye bu kaygıların giderilmesi konusunda haklı. Fakat doğru bir yöntemin seçilmesi gerektiğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Asıl sorunun Fırat'ın doğusu değil de tüm teröristlerin bulunduğu İdlib bölgesi olduğunu belirten Ruhani, "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde, Türkiye'nin güneyi ve Suriye'nin kuzeyindeki sınırlarındaki güvenlik sorununun çözümünün Suriye ordusunun varlığıyla mümkün olduğunu açıkça belirttik" dedi. Ayrıca, ABD'nin bölgeden çekilmesi ve Esed rejiminin gelmesi için herkesin yardımcı olması gerektiğini savunan Ruhani, seçilen yolun bölge için faydalı olmadığını ileri sürdü ve ülkede huzurun sağlanıp, mültecilerin hızlıca evlerine dönebilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye, Fırat, İdlib, İran, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:42 Kaynak: DHA
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