Ruhani: Uçağı düşürenler hakkında soruşturma başlatılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ruhani: Uçağı düşürenler hakkında soruşturma başlatılacak - Son Dakika Dünya

Ruhani: Uçağı düşürenler hakkında soruşturma başlatılacak

14 dakika önce

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağın düşmesine neden olan insani hatadan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatının kaybedenlerin...

Ruhani: Uçağı düşürenler hakkında soruşturma başlatılacak, System.String[]

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağın düşmesine neden olan insani hatadan dolayı üzüntü duyduklarını söyleyerek, "Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatının kaybedenlerin yakınlarına iletilecek" dedi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Ruhani'nin açıklamasını yayınladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin tehdit ortamı nedeniyle İran Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuzda bulunduğunu  belirterek, "Maalesef insani hata ve yanlış atış, büyük bir faciaya neden oldu ve onlarca suçsuz insan kurban gitti" dedi.

"İslam Cumhuriyeti adına acı verici bu olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına derinden başsağlığı diliyor ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acılarının hafifletilmesi ve onlardan özür dilenmesi için tüm ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli işlemleri yapılması için talimat veriyorum" diyen Ruhani, "Bu affedilemez hataya sebep olanlar hakkında yasal soruşturma başlatılacak ve sonuçları aziz İran halkı ve hayatının kaybedenlerin yakınlarına iletilecek" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 10:19 Kaynak: DHA
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