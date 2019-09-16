Son Dakika Haberleri: Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı
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Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı

58 dakika önce

Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir...

Gazetecilerin liderlere soru sorması

Ortak basın toplantısını takip eden heyetler

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Üçlü Zirve'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. (6)

Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı

Vladimir Putin, Hasan Ruhani, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:42 Kaynak: AA
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Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinin vurulması olayı soru işaretlerini korumaya devam ediyor
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