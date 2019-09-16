Ruhani ve Putin - Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı
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Gazetecilerin liderlere soru sorması Ortak basın toplantısını takip eden heyetler İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin açıklaması Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir... Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:42 Kaynak: AA
Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerinin vurulması olayı soru işaretlerini korumaya devam ediyor İran Devrim Muhafızları, Körfez'de bir tankere el koydu Diyarbakır'da HDP binası önündeki annelerin oturma eylemine İran'dan 5 aile katıldı Üçlü zirve sonrası Erdoğan konuştu: Anayasa komitesinin oluşumuna ilişkin pürüzler giderildi