Son Dakika Haberleri: Ruhani: Yakında Uzaya Uydu Fırlatacağız

Ruhani: Yakında Uzaya Uydu Fırlatacağız

1 saat önce

İran'ın uzay ve füze programına ilişkin Washington ve Tahran arasındaki gerilim devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yakın zamanda uzaya uydu fırlatacaklarını söyledi.

Ruhani: Yakında Uzaya Uydu Fırlatacağız, System.String[]
İran'ın uzay ve füze programına ilişkin Washington ve Tahran arasındaki gerilim devam ederken, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yakın zamanda uzaya uydu fırlatacaklarını söyledi.

İran eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin 2. ölüm yıl dönümü anma etkinliğinde konuşan Ruhani, İran'ın önümüzdeki haftalarda kendi yapımı roketlerle uzaya iki adet uydu göndereceğini açıkladı.

ABD'nin Tahran'dan durdurmasını istediği İran'ın füze programına da değinen Ruhani, " Füze, bizim savunma silahımızdır ve bundan  gurur duyuyoruz" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın füze ve uzaya roket fırlatma teknolojisini nükleer başlık taşıyabilecek şekilde geliştirildiğini öne sürerek,Tahran'dan bu denemelerini durdurmaması halinde ağır ekonomik yaptırım uygulamakla tehdit etmişti.

Hindistan'da resmi temaslarda bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de ABD'nin uyarılarına rağmen ülkesinin uzay ve füze programını sürdüreceğini  söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:32 Kaynak: DHA

Dünya
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