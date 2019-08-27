Ruhani: "Yaptırımlar kaldırılmadıkça müzakere yok"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları kaldırmaması halinde müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile nükleer konusunda çok yakında görüşeceğini söylemesinin ardından bu sabah açıklama yapan Ruhani, ABD tarafından uygulanan yaptırımlar kaldırılmadıkça müzakere masasına oturmayacaklarını söyledi. İran'ın müzakere ehli olduğunu ve yeni müzakerelere her zaman hazır olduğunu belirten Ruhani, "Ama önce ABD, İran'a karşı uyguladığı tüm yasa dışı, adaletsiz ve haksız yaptırımları kaldırmalı" dedi.



Canlı yayında açıklama yapan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Çıkarlarımız korunmazsa 2015 anlaşması kapsamındaki taahhütlerimizi yeniden ölçeklendirmeye devam edeceğiz. Tahran, asla nükleer silah istememişti" sözleriyle ülkesinin nükleer silah yapmak gibi bir niyetinin olmadığını sadece kendini korumaya çalıştığını ifade etti. Ruhani, "Olumlu yönde atılacak olan adımların kilidi Washington'un elinde" ifadeleriyle barış için artık ABD'nin bazı adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.



Trump'tan ret



G7 Zirvesi için bulunduğu Fransa'da dün açıklama yapan Başkan Trump, 2015 yılında 6 ülke tarafından imzalanan nükleer anlaşmanın askıya alınmasıyla başlayan krize son vermek için İran Cumhurbaşkanıyla görüşeceğini ve İran ekonomisini ayakta tutmak için bu ülkeler tarafından yeni kredi limitleri açılmasına dair görüşmelerin devam ettiğini söylemişti. Fransa'nın Biarritz kentindeki G7 Zirvesinde konuşan Donald Trump, İran'ın uğradığı kayıpları telafi etmek için ekonomik yaptırımların kaldırılmasını reddetmişti.



Dünya güçleriyle 2015'de imzalanan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, ABD'nin anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulaması üzerine iki ülke arasında derinleşen gerilimi sakinleştirmek için çabalıyor. ABD'nin bu iki hamlesine misilleme olarak İran, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini geri almış ve depoladığı zenginleştirilmiş uranyum miktarını arttırmıştı. Hem ABD Başkanı Trump hem de İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 17 Eylül'de başlaması planlanan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılacak. - TAHRAN