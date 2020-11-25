Ruhani: "Yeni ABD hükümetinden Trump'ın verdiği zararları telafi etmesini bekliyoruz" - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın kaybetmesini İran milletinin zaferi ve Trumpizmin sonu olarak gördüğünü belirterek, "Yeni ABD hükümetinin Trump'ın geçmiş politikalarını kınayacağını ve ilk atacağı adımlarda bu politikalara son vereceğini umut ediyoruz" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen hükümet toplantısında ABD ile nükleer anlaşma ve müzakerelere ilişkin konuştu. Ruhani, İran milletine ABD Başkanı Donald Trump karşısında göstermiş oldukları direnç nedeniyle teşekkür ederek, "Bizim iki büyük kutsal savunmamız oldu. İlki Saddam karşısında 8 yıllık savunmamızdı ve ikincisi Trump'ın Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi savaşına karşı oldu. Her iki savaşta da kazanan biz olduk" dedi.

Ruhani, Donald Trump'ın kaybetmesini İran milletinin zaferi ve Trumpizmin sonu olarak gördüğünü belirterek, "Yeni ABD hükümetinin Trump'ın geçmiş politikalarını kınayacağını ve ilk atacağı adımlarda bu politikalara son vereceğini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı. Yeni ABD hükümetine seslenen Ruhani, Trump'ın uyguladığı yanlış politikalardan vazgeçilmesi gerektiğini belirterek, "Yeni hükümet zarar gören ABD imajını düzeltmeli ve bunun için geçmiş hataları ve Trump'ın verdiği zararları telafi etmelidir" açıklamasını yaptı.

ABD'nin taahhütlerini yerine getirmesi halinde İran'ın da taahhütlerine uyacağını vurgulayan Ruhani, yeni hükümetin bu konuda irade göstermesi halinde krizin çok rahat çözüleceğini belirterek, "Taahhüte karşılık taahhüt, krize karşılık kriz ve çözüme karşılık çözüm politikamız devam ediyor. ABD, bu konuda iyi niyet gösterirse 20 Ocak 2017 tarihine tekrar dönebiliriz" dedi. - TAHRAN