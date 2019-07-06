Son Dakika Haberleri: Ruhani: Yeni bir başlangıç olabilir
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Ruhani: Yeni bir başlangıç olabilir

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir.

Ruhani: Yeni bir başlangıç olabilir, System.String[]
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:27 
Hasan Ruhani, Almanya, Rusya, İran, Ekonomi
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