Ruhani: Yeni bir başlangıç olabilir
1 saat önce
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir.
İran
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:27
Cumhurbaşkanı Ruhani, "Tüm yaptırımların durdurulması İran ile P5+1 (ABD, Rusya
, Çin, İngiltere
, Fransa
ve Almanya
) arasında yeni bir hareketin başlangıcı olabilir." dedi.
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